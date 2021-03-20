В Японии произошло мощное землетрясение (видео) [ Редактировать ]
В районе префектуры Мияги на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла. Его очаг залегал на глубине 60 километров под водой.
Об этом сообщает издание "РИА Новости".
Отмечается, что подземные толчки также ощущались в Токио.
По данным местных СМИ, после землетрясения на северо-востоке Японии приостановлено движение скоростных поездов. Около 200 жилых домов обесточены.
Сбоев в работе АЭС "Фукусима-1", "Фукусима-2" и "Токай-2" после землетрясения нет, сообщают операторы станций.
Японское правительство создало кризисный штаб.
Ранее сообщалось, что у берегов Аляски произошло сильное землетрясение. Также в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение.
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