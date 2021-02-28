В воскресенье, 28 февраля, на побережье американского штата Аляска произошло мощное землетрясение магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщается Геологическая служба США.

Стоит отметить, что очаг находился на глубине 45 км, а эпицентр подземных толчков - в 176 км к юго-западу от населенного пункта Адак, где проживают 332 человека.

Читайте также У берегов Чили произошло еще одно мощное землетрясение

По данным геологической службы, угроза цунами не объявлялась.

Важно, что разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет.

Как ранее сообщалось, у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0 балла по школе Рихтера.

Напомним, в Индонезии в результате землетрясения погибли по меньшей мере 42 человека. Ранения получили более 600 жителей региона, под завалами все еще находятся люди.

Читайте также, на востоке Турции 20 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился на глубине 12,95 км.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.