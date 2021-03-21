Саммит ЕС по России пройдет в онлайн-формате [ Редактировать ]
Саммит Европейского союза, запланированный на 25-26 марта, пройдет в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19. На саммите будет рассматриваться вопрос будущих взаимоотношений между ЕС и Российской Федерацией.
Об этом заявил представитель главы Совета Европы Баренд Лейтс в Twitter.
"Председатель Европейского совета принял решение проводить саммит 25-26 марта в формате видеоконференции в связи со всплеском заболеваемости COVID-19 в странах сообщества. Председатель Мишель продолжит консультации с лидерами в рамках подготовки к саммиту", - написал он.
Ранее сообщалось, что Россия выступила с жестким предложением относительно переговоров по Донбассу.
Также мы писали о том, что Украина готовится к саммиту Крымской платформы. Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита.
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