Президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Саммит должен состояться в этом году.

Руководителем этого организационного комитета глава государства назначил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Министерство иностранных дел должно обеспечить координацию участия в деятельности Крымской платформы.

Согласно указу президента, в организационный комитет также вошли руководители МВД, СБУ, Минреинтеграции, Министерства инфраструктуры, Минкульта, а также представители парламента, Офиса президента, КГГА и Меджлиса крымских татар.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил о создании межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа".

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