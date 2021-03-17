Байден пригрозил России, что та "заплатит" за вмешательство в выборы Источник: пресс-служба Белого дома

Слова президента США Джозефа Байдена о президенте России Владимире Путине нервно встретил российский финансовый рынок. Об этом пишет "Коммерсант".

Курсы ведущих мировых валют - доллара и евро - подскочили почти на 1 рубль, а фондовые индексы потеряли около 1%. Курс доллара на торгах Московской биржи достиг отметки 74 рубля/$, а курс евро - 88 рублей/евро.

Интервью президента США телеканалу ABC вышло после опубликования доклада национальной разведки США с утверждениями, что Кремль перед выборами 2020 года пытался дискредитировать Джо Байдена и поддержать Дональда Трампа.

Вместе с тем в докладе не было зафиксировано "систематических кибератак" из России, нацеленных на то, чтобы повлиять на результаты выборов. Американский лидер пригрозил Путину, что тот "заплатит" за вмешательство в выборы, однако не конкретизировал своей угрозы.

По словам Байдена, в начале января у него состоялся телефонный разговор с Путиным, в ходе которого он сказал российскому президенту: "Я знаю вас, вы знаете меня. Если окажется, что это (вмешательство) имело место, то будьте готовы (к последствиям)", - сказал Байден.

После резкого заявления американского лидера посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультаций с целью понять, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

Ранее сообщалось, что 17 марта США расширили санкции против России из-за Навального.