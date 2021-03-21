Верховна Рада знову загрузла в землі! При чому надовго. Противники земельної реформи завалили своїх колег тисячами поправок. Тож увесь тиждень депутати розбирали цей завал, але встигли розглянути лише третину.

Справа ця нудна, тож обранці розважалися як могли переважно гралися із кнопкою. Тією, що унеможливлює кнопкодавство. Так старалися обдурити систему, що аж дим пішов!

Іншого диму, загадковості, напускали члени "Батьківщини". Знову почали натякати на можливий політичний шлюб зі Слугами. За всім цим уважно стежила наша Анна Камєнєва.

Коаліційні пристрасті під куполом. "Слуга народу" і "Батьківщина" - наскільки в них усе... серйозно?

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Фактично між "Батьківщиною" і "Слугою народу" вже є така неформальна коаліція, яка була скріплена голосуванням за бюджет, певними призначеннями. тому в них такі знаєте, як родина, але родина, в якій все складно.

Натякнули на можливий політичний шлюб - у самій Батьківщині. А олії у вогонь підлило й те, що слуги вигнали з партії Олександра Дубінського. За порушення статуту. Подейкують, раніше він погрожував, що за ним із монобільшості вийдуть ще 30 нардепів.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Час показав, що це були чутки. - Але тим не менше, тоді не йшла мова про виключення його з партії. - Подивимося ще тепер, чи будуть чутки. Офіційних пропозицій від жодної фракції про коаліційні перемовини не надходило.

"Пропозиція - на столі у слуг". Так на це відреагувала лідерка Батьківщини. А пізніше у кулуарах заявила:

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Ми чітко сказали про те, як треба поміняти сьогодні стратегію управління країною. Ми чітко назвали всі пункти, які треба проводити негайно, щоби рятувати економіку, фінансову частину країни, бюджет, а саме головне життя людей. якщо наші пропозиції будуть прийняті - ми до такої дискусії готові.

Та, вочевидь, до дискусії поки не готові - "слуги".

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Я не можу зрозуміти - на яких підставах можемо говорити про коаліцію на основі чого ми можемо об'єднатись.

І яблуком розбрату вже цього тижня стала земля.

Нардепи планували швиденько завершити земельну реформу. Та парламентський "бліцкриг" - накрився трьома тисячами правок від опозиції.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Люди які працюють безпосередньо на землі, українські селяни з моєї рідної Одеської області, вважають, що це остаточний зашморг на їхній шиї стосовно будь-якої діяльності і можливості вести господарську діяльність на українській землі для простих українських фермерів.

Загалом документ про передачу держземель на "місця", а з ними і коштів. Та диявол ховається в деталях. Чинні договори про оренду, запевняють депутати, переглянути не дозволять.

Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":

Договори, які чиновники підписали на 49 років. Середня орендна ставка, наприклад, у Полтавській області - приблизно 11%, а договори чиновник заключив 5 років тому під 3%. Тому що за зменшений відсоток, йому давали за це хабар.

Поправка за поправкою. І щоразу жовте табло і менше сотні голосів. Рада погрузла в землі. Опозиція непохитна, а слуги закидають їм... правкотероризм!

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Вимагають кадрових призначень, які ми не будемо робити. Не буду я казати, це внутрішньопарламентська дискусія. Ми не будемо за правкотероризм жодну людину винагороджувати якимось чином.

Тисяча поправок позаду, дві тисячі попереду. Нардепи так працювали, що аж дим пішов. Від пульту.

Леся Василенко, народний депутат, "Голос":

Хтось казав давайте водою заллємо. Я коли почула, що давайте водою заллємо - отут у мене почалась паніка.

Давно цю систему яка стоїть в верховній раді потрібно міняти, оскільки її встановлювали в далекому 2002 році.

Міняти треба і через сенсорну кнопку. Її таки, при великому бажанні, обдурити можна. І депутати з'ясували - чим.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Подушка для рук, вона має функцію павербанку. Це в холодну пору року просто вона нагріває. Жуйка на якийсь ще час, на одне голосування, вона поки її достають люди, так вона працює.

А от як працює сам парламент? Із ухвалених рішень - звернення в Конституційний суд. Депутати просять оцінити документ, яким збільшують повноваження президента. Аби саме гарант призначав та звільняв голів НАБУ та ДБР після конкурсу і голосування в Раді.

Андрій Осадчук, народний депутат, "Голос":

За останні 30 років за подібною схемою призначалися керівники СБУ і генеральний прокурор. Чи був колись в Україні незалежний від президента керівник СБУ і незалежний від президента генеральний прокурор? Відповідь - ніколи!

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Зверніть увагу, як сьогодні обирається керівництво ДБР: спочатку була сформована конкурсна комісія - туди не увійшов ніхто з незалежних експертів, ніхто від тих, кого пропонувала опозиція. Комісія була сформована виключно з представників "Слуги народу". Про що ми говоримо?

Жодного ухваленого закону. Так парламент ризикував закінчити тиждень. Але таки застрибнув в останній вагон. І провів у п'ятницю аж два позачергові засідання.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Креативний підхід монобільшості поєднаний з турборежимом призводить до того, що парламент працює в дуже дивних форматах.

У дивному форматі і за 10 хвилин ухвалили й закон, що звільняє виробників антиковідних вакцин від відповідальності. Без обговорень та альтернатив. А на скасування літнього часу голосів забракло. Тож стрілки годинників цього року - доведеться покрутити.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова "Опозиційна платформа - За життя":

Відволікання від нагальних потреб людей переведенням часу… Ну, це сьогодні проблема, яку може вирішити сам Кабінет міністрів, або проблема відповідальності міністерства охорони здоров'я за вакцину, яку вони завозять в країну - це теж може вирішити Кабінет міністрів України. А проблеми які дійсно турбують людей - тарифи, проблема підтримки бізнесу - вони залишились поза увагою.

І залишаться ще мінімум на три тижні. Бо депутати до 13 квітня - під куполом не працюватимуть. Хіба на позачергові засідання можуть зібратися. Аби було з чим і ким.