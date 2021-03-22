К 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%. Такое заявление сделала генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Ситуация с нехваткой воды усугубится и за счет других глобальных проблем, в том числе из-за последствий пандемии.

Мир, по ее словам, прикладывает недостаточно усилий к сохранению водных ресурсов, и сейчас остро стоит вопрос о правильной оценке их стоимости.

Вода - это наш самый ценный ресурс, "голубое золото", к которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роли в человеческих обществах.

Одре Азуле предложила разработать комплексный подход, который позволит рассматривать различные аспекты водных ресурсов, чтобы определить соответствующие варианты политики.

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