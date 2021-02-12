Изменение климата в Украине: в Кабмине назвали причины [ Редактировать ]
Основными причинами изменения климата в Украине являются увеличение концентрации углекислого газа, сжигание ископаемых видов топлива, деятельность крупных предприятий, выброс метана от крупного рогатого скота, а также вырубка лесов.
Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский изданию "РБК-Украина".
При этом министр уточнил, что вопрос вырубки лесов неоднозначен, ведь молодой лес быстрее поглощает углекислый газ, чем старый. Поэтому нужно увеличивать площадь новых насаждений.
"Можно рубить деревья бережно, чтобы при этом площадь облесения увеличивалась, и молодого леса тоже. К примеру, Украина вырубает около 20 млн гектаров, а Польша 40 миллионов, но она те места засаживает новыми деревьями", - пояснил Абрамовский.
Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказал о "чистых" климатических стремлениях Украины.
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