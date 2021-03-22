У Польщі злетів у кювет автобус із українцями [ Редактировать ]
У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями, одна людина загинула, чотири постраждали. Аварія сталася на території Підкарпатського воєводства вночі. В автобусі їхало 10 пасажирів. Чи всі вони були громадянами України - не повідомляють.
За попередньою інформацією, транспорт врізався у загорожу й вилетів у кювет. Нагадаю, на початку березня в Польщі розбився інший український автобус, у салоні було 57 людей. Тоді загинули п'ятеро.
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