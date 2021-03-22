Країни Балтії з'єднають пішохідною стежкою [ Редактировать ]
Литву, Латвію та Естонію з'єднає пішохідна стежка - завдовжки понад дві тисячі кілометрів. вона стане частиною європейського маршруту для хайкінгу, який пролягає узбережжям Нідерландів, Німеччини та Польщі.
На подолання пішохідного маршруту Прибалтикою піде 114 днів. Шлях зокрема проходитиме шістьома національними парками в трьох країнах.
по теме
Жителі відділених сіл Буковець та Верхній Ясенів ледь встигають розчищати дорогу - там намело більше як пів метра снігу
Громадяни мають показати негативний тест на коронавірус, зроблений не більш як за 72 години до прибуття, або здати його на місці
Туристам радять утриматись від походів у гори - через хуртовини зберігається третій рівень лавинонебезпеки
На популярному індонезійському острові намагаються створити колективний імунітет, аби якомога швидше приймати іноземних туристів
У МОЗ Болгарії розробили й узгодили з туристичними компаніями умови перебування відпочивальників у країні