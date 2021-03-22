У МОЗ напередодні оновили перелік областей за зонами карантину. "Червона" знову збільшилася, до неї потрапила Київщина та Сумщина. Раніше якнайсуворіший карантин запровадили на Закарпатті, Житомирщині, Івано-Франківщині, Одещині, Буковині та в Києві.

Від середи жорсткий локдаун починає діяти в Миколаєві, де ковідні відділення заповнені на понад 60 відсотків.