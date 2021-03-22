В понедельник, 22 марта, во Львове продлили локдаун. Так, ограничения будут действовать до 4 апреля. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый, сделав пост в своем Facebook.

Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о продлении усиленного карантина до 4 апреля. За последние сутки в городские больницы поступило 63 больных. Выписали только 3 человека. Мы работаем над увеличением количества коек", - отметил глава города.

Отметим, в Украине расширили "красную" зону карантина. Так, в "красной" зоне находятся: Киев, Одесская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

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