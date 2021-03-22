Курс рубля валится вслед за турецкой лирой [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Курс американского доллара на Московской бирже вечером 22 марта впервые с 22 февраля превысил 75 российских рублей. За один день доллар подорожал почти на рубль.
Курс евро вырос на 1,5 рубля и к закрытию торговался по 89,4 рубля. Это максимальный курс с 5 марта.
Рубль дешевеет на фоне резкого падения интереса инвесторов к валютам развивающихся рынков. К этому привело неожиданное решение президента Турции Реджепа Эрдогана уволить главы Центробанка Наджи Агбала, после того, как он распорядился повысить ключевую учетную ставку с 17 до 19%. 22 марта курс турецкой лиры обвалился на 14%.
Давление на российский рубль также оказывает ожидание новых американских санкций за вмешательство в американские выборы в 2020 году, о чем президент США Джо Байден объявил на прошлой неделе в ходе интервью телеканалу ABC.
Ослабляет рубль и откат цен на нефть к уровням начала марта. Стоимость майского фьючерса на нефть Brent снизилась до $64,19 за баррель, нефть WTI подешевела до $61,17 за баррель.
За первые две недели марта рубль укрепился к доллару и евро более чем на 5%. Аналитики объясняли рост курса российской валюты тем, что экспортеры начали продавать валютную выручку, накапливая средства для осуществления налоговых платежей.
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