Курс турецкой лиры упал на 14% после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку председателя Центрального банка страны Наджи Агбала. Об этом сообщает BBC.

Эрдоган уволил главного банкира страны в субботу, 20 марта, после того, как он поднял ключевую ставку с 17% до 19%. Увольнение главы Центробанка вызвало панику на Стамбульской фондовой бирже и привело к резкому обвалу котировок акций, из-за чего торги автоматически были приостановлены.

Курс турецкой национальной валюты упал на 14% по отношению к доллару США, однако затем немного восстановился. По состоянию на 14:00 22 марта турецкая лира потеряла 10% стоимости.

Она торгуется по курсу 7,94 за один доллар США, за одну турецкую лиру дают 3,59 грн.

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В 2021 году турецкая валюта некоторые возглавляла рейтинг лучших валют развивающихся стран. С начала года ее курс вырос почти на 20% по отношению к американскому доллару. На прошлой неделе турецкая валюта заметно выросла после того, как глава Центробанка Наджи Агбал повысил ключевую процентную ставку на 2%.

Процентная ставка Турции составляет 19%, что привлекло иностранных инвесторов к размещению наличных денег в валюте. Более высокие процентные ставки приводят к удорожанию займов, что удерживает потребителей от чрезмерных расходов и одновременно побуждает людей делать сбережения. Оборотной стороной высоких ставок является замедление экономического роста.

Новым председателем Центробанка страны стал Сахап Кавциоглу, который до этого выступал в СМИ против повышения ставки.

Турецкий лидер уже четвертый раз за последние два года меняет главу Центробанка. Наджи Агбал, назначенный в ноябре прошлого года, является сторонником повышения ключевой процентной ставки, чтобы взять под контроль инфляцию, которая превышает 15% в годовом исчислении.

Экономические эксперты говорят, что турецкие власти планируют ввести контроль за движением капиталом, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.

Курс турецкой лиры начал стремительно падать по отношению к доллару с середины 2018 года, на фоне обострения отношений Анкары и Вашингтона. Вместе с тем аналитики говорят о проблемах турецкой экономки из-за снижения объемов экспорта текстиля и потока туристов, причиной чему стала пандемия коронавируса. На туризм приходится 12% экономики Турции.

Напомним, что с 15 марта Турция поменяла правила въезда. Теперь украинским туристам необходимо заполнять специальную анкету на сайте Минздрава страны.