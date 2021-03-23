У Німеччині продовжили карантин через COVID-19 [ Редактировать ]
В світі за останню добу понад 400 тисяч нових заражень COVID-19. Найбільше у Бразилії, США та Індії. У Німеччині через збільшення кількості інфікувань, до 18 квітня продовжили карантин.
А Угорщина, де також загрозлива статистика, схвалила для використання індійську вакцину "Ковішилд" і китайську "Кансіно". 16 % угорців вже отримали першу дозу проти COVID-19 препарату.
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