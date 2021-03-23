У пошуках 16 з половиною тисяч. Обурені актори харківських театрів напередодні прийшли до будівлі обладміністрації. Причина - заява очільниці регіону, що вони, мовляв, забагато заробляють. Митці кажуть - це неправда. І вже два місяці вони зарплати взагалі не бачили. Як актори вимагали поваги - бачила Світлана Шекера.

Айна Тимчук, голова Харківської облдержадміністрації:

Сегодня в театрах, мы посчитали, средняя зарплата 16 с половиной - не директора департамента - 16,5 тыс грн. Это большая заработная плата.

Ця заява стала для театралів останньою краплею. І породила десятки інтернет-мемів та новий хіт.

Що в Харкові актори є сучасною елітою, не знають вже актори, де гроші свої діти. Від заздрощів сусіди вже захлинулися слиною, зарплата у акторів по 16 з половиною! Айна, де мої 16 з половиною тищ. Тидищ!

З цим же запитанням сьогодні працівники чотирьох театрів вийшли під стіни обласної адміністрації. Актори обурені: влада відверто бреше.

Оксана Стеценко, акторка Харківського драматичного театру ім. Шевченка:

В середньому наші актори по тарифній ставці отримують в більшості своїй 7-8 тисяч. Зрозуміло, що актори заслужені народні, трошки отримують доплати, але це, повірте мені, як заслуженій артистці України, це не ті гроші, про які говорить наша влада.

Оксана Дмітрієва, режисерка Харківського академічного театру ляльок ім. Афанасьєва:

Заявление губернатора о том, что средняя зарплата актеров в театре 16,5 тысяч ну это совершенно какая-то ахинея, потому что люди получают намного меньше.

Набагато менша, та й ту вчасно не дають. Працівникам театрів вже два місяці повноцінно не виплачують зарплатню.

Ольга, акторка Харківського театру ім. Пушкіна:

Не дають вже другий місяць. Отримали минулу п'ятницю частково за лютий. І за березень ще нічого.

Та найбільше їх обурює ставлення до працівників мистецтва. Облрада не лише відмовилася збільшувати фінансування театрів, а й виділила їм тільки чверть від необхідного.

Оксана Стеценко, акторка Харківського драматичного театру ім. Шевченка:

Театр - це не развлєкаловка. Театр - це не поганий балаган, і ми - не нищі комедіанти. А люди, які несуть прекрасне, розумне, добре і світле суспільству в усі часи, в усі віки. Але чомусь останніми роками і десятиліттями нас саме перетворюють на тих ницих комедіантів.

Про допомогу театрам, щоб вижити в карантин - взагалі не йдеться. Не платять і призначені раніше академічні надбавки.

Юлія Світлична, народний депутат України:

Я нагадаю, що декілька років тому ми відновили справедливість і виплачували до зарплати ти ще 30% надбавки і бачили Це таким чином що збільшити 30, 70 і вийти на гарантовані 100. Зараз про цю підтримку людей зовсім всі забули. Ба більше на сферу культури цьогоріч зменшення фінансування майже в 4 рази. Це повністю знищить культуру. Ми не дамо закрити театри, і наші депутати як відстоювали - так і відстоюватимуть інтереси культури.

Актори на площі розвертаються обличчям до адміністрації й аплодують.

Цей символічний жест, який би означав, що на поклон до акторів повинні були вийти зараз ті, хто знаходиться в цих стінах.

До мітингарів таки вийшли. Без поклонів, але з обіцянками. Кошти шукатимуть.

Антон Деньгуб, заступник голови Харківської облдержадміністрації:

Був запит на півроку. Там було 73, здається. Виділили поки що 54. Це технічне питання, яке буде вирішено. Але вирішено не нами, а власниками майна, а власники майна - обласна рада.

Грошей, виділених театрам, вистачить лише до квітня. Тож актори вже готові вийти на площу ще раз.