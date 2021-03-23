"Британский" штамм коронавируса циркулирует по всей Украине - Степанов [ Редактировать ]
В Украине циркулирует мутация "британского" штамма коронавируса. В Минздраве рассказали, чем он опасен. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По словам министра, этот вирус в три раза заразнее, более агрессивный и поражает молодых людей.
"Это означает, что количество больных стремительно растет. У штамма короткий инкубационный период - три дня. Болезнь распространяется очень быстро", - сообщил Степанов.
Для этого штамма характерно тяжелое течение болезни, стремительное увеличение госпитализаций началось именно из-за этой мутации вируса, отметил министр.
Вирус начал поражать молодых людей, в частности от 30 до 40 лет. Бессимптомного течения болезни почти не фиксируют, отметил глава Минздрава.
"Кроме органов дыхания, вирус поражает слизистые почки и даже центральную нервную систему, также печень", - сообщил министр.
Были случаи, когда больные "британским" штаммом умирали от физического отсутствия необходимости дышать, хотя были при этом в сознании.
Кроме того, возросли риски постковидного синдрома из-за нового штамма вируса.
"То есть люди, переболевшие COVID-19, должны затем в течение 3-6 месяцев проходить реабилитацию, по сути дела лечиться, и количество этих людей составляет до 70%", - отметил Степанов.
Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом.
по теме
Глава ВОЗ назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от коронавируса в мире "катастрофическим моральным провалом"
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 289 летальных случаев от COVID-19
За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 11 833 новых случаев коронавирусной инфекции
В Украине еще не достиг пик смертности от коронавируса
В Украине за минувшие сутки, 13 марта, зафиксировано 6 792 новых случая коронавируса