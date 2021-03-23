Візерунчастий місток між минулим і сьогоденням. Народні майстрині взялися відтворювати старовинні узори вишиванок відомих українців. Уже реконструювали сорочки Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка. Про нове життя вишиванок - далі.

Ось така дитяча сорочка називається льоля - це копія вбрання, яке для свого племінника підготувала Леся Українка.

Саме такі стародавні вишиванки цілі сорочки, і навіть просто мережки на комірцях, рукавах чи по подолу - нині відтворюють українські мисткині з різних куточків країни. Олена Футкіна за останній рік реконструювала три такі сорочки: Максима Рильського, Ізидори - сестри Лесі Українки, і акторки Марії Заньковецької.

Олена Футкіна, вишивальниця:

Всі ці сорочки відтворюються на сучасних, дуже тонких тканинах. Це викликає деякі складнощі. Досить важко перенести деякі народні шви, такі як врізування, на дуже тонкі нерівномірні сучасні тканини.

Оксана Константинівська, старша наукова співробітниця музею видатних діячів української культури:

Фрагменти одягу, як наприклад, комірці, які стали популярними в середині XIX сторіччя, як символ нової жінки, це були слухачки вищих жіночих курсів

Проєкт "Вишивка в одязі видатних українців" - триває вже рік. Організатори впевнені: це прекрасна ідея повернути українців до їхньої культурної спадщини.

Там застібка цікава. Тому що всі панські сорочки. Вони всі мають застібку. Обов'язково. Вони застібалися, бо носилися вже як блузки

Давні візерунки для оздоблення - вишивальниці шукають у фондах вітчизняних музеїв. Там збереглись цілі сорочки, або ж їхні окремі елементи. А загальний вигляд вбрання майстрині відтворюють уже за світлинами.

Тетяна Зез, організаторка проєкту "Вишивка в одязі видатних українців":

Над відтворенням орнаменту працює у нас команда: фотограф, власне, і схеми у нас робить тернополянка Вікторія Кривоніс, яка є засновницею школи борщівської сорочки.

За рік мисткині реконструювали 23 вишиванки. Серед них сорочки Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, та інших найвідоміших українців. Фотографії одягу зібрали в окремий альбом: кожен параграф містить опис експонату, його знімок, а також схему вишивки. А на готові вишиванки вже є замовлення з Канади, Америки, Італії, Британії.