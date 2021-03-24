Где будет самый большой рост заражений коронавирусом: ученые дали прогноз [ Редактировать ]
В Национальной академии наук дали прогноз по распространению коронавируса в регионах. Об этом свидетельствует прогноз НАН Украины.
Так, согласно заявлению ученых, самая плохая ситуация будет наблюдаться в Киеве и еще восьми областях.
Кроме того, больше всего заражений ожидается в:
- Винницкой области,
- Днепропетровской области,
- Житомирской области,
- Киевской области,
- Львовской области,
- Одесской области,
- Харьковской области,
- Хмельницкой области.
Ранее мы писали о том, что вакцина от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca во время новых клинических испытаний показала 100% эффективность в случаях тяжелого течения заболевания. Третья фаза испытаний была проведена на территории США.
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