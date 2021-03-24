В Национальной академии наук дали прогноз по распространению коронавируса в регионах. Об этом свидетельствует прогноз НАН Украины.

Так, согласно заявлению ученых, самая плохая ситуация будет наблюдаться в Киеве и еще восьми областях.

Кроме того, больше всего заражений ожидается в:

Винницкой области,

Днепропетровской области,

Житомирской области,

Киевской области,

Львовской области,

Одесской области,

Харьковской области,

Хмельницкой области.

Ранее мы писали о том, что вакцина от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca во время новых клинических испытаний показала 100% эффективность в случаях тяжелого течения заболевания. Третья фаза испытаний была проведена на территории США.

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