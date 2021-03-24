Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 23 марта, зафиксировано 14 174 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За сутки заболели 750 ребенка и 434 медработников.
За минувшие сутки:
- заболели - 14 174 человек;
- летальных случаев - 342;
- выздоровели - 7 386 человек.
Сделано 52 196 ПЦР-тестов, 21 549 ИФА-тестов и 53 203 экспресс-тестов на антиген.
Больше всего случаев зарегистрировано в:
- Киеве - 1 300,
- в Одесской области - 1 177,
- в Хмельницкой области - 994,
- во Львовской области - 939,
- в Киевской области - 813.
За все время пандемии:
- заболели - 1 579 906 человек;
- летальных случаев - 30 773;
- выздоровели - 1 276 272 человек.
Ранее мы писали о том, что вакцина от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca во время новых клинических испытаний показала 100% эффективность в случаях тяжелого течения заболевания. Третья фаза испытаний была проведена на территории США.
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