В Украине за минувшие сутки, 23 марта, зафиксировано 14 174 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки заболели 750 ребенка и 434 медработников.

За минувшие сутки:

заболели - 14 174 человек;

летальных случаев - 342;

выздоровели - 7 386 человек.

Сделано 52 196 ПЦР-тестов, 21 549 ИФА-тестов и 53 203 экспресс-тестов на антиген.

Больше всего случаев зарегистрировано в:

Киеве - 1 300,

в Одесской области - 1 177,

в Хмельницкой области - 994,

во Львовской области - 939,

в Киевской области - 813.

​За все время пандемии:

заболели - 1 579 906 человек;

летальных случаев - 30 773;

выздоровели - 1 276 272 человек.

Ранее мы писали о том, что вакцина от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca во время новых клинических испытаний показала 100% эффективность в случаях тяжелого течения заболевания. Третья фаза испытаний была проведена на территории США.

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