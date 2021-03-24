Усі зароблені на аукціоні гроші спрямують на допомогу доброчинним організаціям і лікарням

Картину Бенксі із зображенням медсестри продали на аукціоні майже за 23 мільйони доларів. Це рекорд для робіт художника. Митець створив її торік у травні під час першого локдауну і подарував лікарні в місті Саутгемптон.

Із запискою зі словами подяки медичним працівникам. Усі зароблені на аукціоні гроші спрямують на допомогу доброчинним організаціям і лікарням.