У Львові лікарні на 65 відсотків заповнені хворими на коронавірус. У місті терміново під ковідні шпиталі почали переобладнувати місцеві поліклініки. Та самі ж працівники цих медзакладів вийшли на протест. Більше розкаже Христина Гашенко.

Учнівські класи для кабінетів бухгалтерів та ІТ-працівників. У 97-ій міській школі планують "поселити" працівників екстреної швидкої допомоги. А їхні робочі місця в адмінкорпусі переобладнають для ковідних хворих. Батьки та керівництво школи - проти таких змін.

Руслан Яжинський, батько школярів:

Приміщення які повинні використовуватися для навчання дітей вони повинні використовуватися для навчання дітей.

А в іншому районі жителі перекрили одну з головних вулиць Львова. Усе через те, що в їхній поліклініці планують додатково розгорнути 150 ліжкомісць.

Наталія Репета, учасниця акції, жителька Львова:

Ми категорично проти щоб поліклініку переносили невідомо куди і на МОТ з дитиною, і пенсіонери і я, наприклад маю інвалідність, крім того, мені насправді було дуже важко куди-небудь в інше місце.

Під поліклінікою зібралися і самі ж медпрацівники. Більшість сімейні лікарі. Їхні кабінети переобладнають на палати, а їх самих - переведуть до іншої частини поліклініки.

Маргарита Шегинська, сімейна лікарка:

У нас кабінети мають бути певною кубатура, бо НСЗУ може заблокувати на виплату по деклараціях, має бути 18 і більше кабінет сімейного лікаря. Він має відповідним образом бути облаштований, а там немає, там кабінети вісім без ремонту там спиться

Юлія, жителька Львова:

Поліклініки згідно із законом пункти 4 під використання тимчасових шпиталів в законі прописано, що не можна використовувати приміщення оздоровчих центрів, які підходять поліклініки.

Відкривати шпиталі в поліклініках дозволили в МОЗі, пояснюють міські посадовці. Переконують, нікого не звільнятимуть.

Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова:

Тут була є і поліклініка його ніхто не забере єдиний варіант, для того, щоб зробити фізично необхідний ремонт. То необхідно було власне було поставити на баланс, щоб швидко розпочати ремонт, тому що в оренду ніхто не може передати це приміщення, тому що це є угода прозоро це й окремі ухвали це є два три місяці.

Як працювати медикам далі керівництво поліклініки не пояснило. В адміністрації закладу часу не знайшли і для журналістів. Натомість у приміщеннях поліклініки вже почали ремонти. Їх планують завершити за 20 днів.