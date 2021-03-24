В министерстве здравоохранения Индии заявили о регистрации в стране коронавирусной инфекции с двойной мутацией.

В настоящее время в стране проходит исследование, связана ли новая разновидность COVID-19 с ростом случаев заболевания по стране в целом.

Хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией выявлены в Индии, они были обнаружены в недостаточном количестве для объяснения или установления прямой связи с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах.

Отмечается, что количество инфицированных коронавирусом в Индии достигло 11 734 058. Сейчас страна занимает третье место в мире после США и Бразилии по числу заразившихся опасной инфекцией.

Читайте также, в Индии премьер-министр Нарендра Моди запустил программу, которая направлена на массовую вакцинацию более 1,3 миллиарда человек от коронавируса. Миллионы доз двух утвержденных вакцин - Ковишилда и Коваксина - были отправлены по всей стране за несколько дней до начала кампании.

Кроме того, в Индии выявили по меньшей мере шесть случаев заболевания новым штаммом коронавируса. В общей сложности шесть образцов, взятых у шести вернувшихся из Великобритании лиц, дали положительный результат на новый, британский вариант генома.

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