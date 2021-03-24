В среду, 24 марта, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу соответствующий законопроект, который предусматривает запрет продажи лекарств для детей. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

Этот закон предлагает изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Он предусматривает ответственность за продажу (в том числе, с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом) и доставку лекарственных средств малолетним лицам.

За это грозит штраф лицу, непосредственно осуществляющему розничную торговлю лекарственными средствами и/или доставку лекарств конечному потребителю. Его размер составит от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 6800 - 13600 гривен.

Повторное на протяжении года совершение такого нарушения, за которое лицо уже привлекали к ответственности, будут наказывать штрафом от 800 до 1400 таких минимумов. Это 13600 - 23800 гривен.

Напомним, что в последнее время в городах Украины началась волна отравлений таблетками среди детей. Так, в городе Каменское Днепропетровской области 12-летняя девочка отравилась таблетками.

Напомним, что 16 февраля в Боярке отравились таблетками две семиклассницы-лицеистки. Одну из них медикам не удалось спасти. На следующий день аналогичная трагедия произошла в Умани. Там девочек успели откачать.

22 февраля Верховная Рада зарегистрировала два законопроекта, которые предусматривают запрет на продажу лекарственных средств детям до 14 лет.

26 февраля в Сумскую областную детскую больницу доставили двух 16-летних девушек, которые отравились лекарственными препаратами.

Как сообщали "Подробности", 3 февраля в Кривом Роге под Днепром задержали 15-летнюю администратора "группы смерти", которая в Telegram склоняла к самоубийству 13 человек. 4 февраля девушка планировала уйти из жизни.