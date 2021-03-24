В Житомирской области снова запустили пригородные электрички Источник: Укрзализныця

В Житомирской области, несмотря на "красную" зону эпидемической опасности, возобновляют пассажирские перевозки. Такое решения приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщил в Facebook зампредседателя Житомирской облгосадминистрации Александр Федько.

Власти разрешили возобновить городские, пригородные и междугородные внутриобластные автобусные маршруты общего пользования, а также запустить пригородные электрички, но с определенными условиями:

в городских автобусах может быть занята только половина сидячих мест;

на регулярных пригородных и междугородных автобусных маршрутах разрешена перевозка пассажиров только на сидячих местах (могут быть заняты 100%);

перевозчик несет ответственность за обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты, в том числе масками, и контролирует выполнение данного требования.

Органам местного самоуправления предложили выделить дополнительный транспорт для перевозки пассажиров в "час пик", чтобы уменьшить скопление людей в общественном транспорте.

Александр Федько сообщил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Житомирской области остается "очень сложной". Количество госпитализаций составляет более 114 человек на 100 тыс. населения.

22 марта Кабинет министров Украины позволил местным властям самостоятельно решать, ограничивать ли работу общественного транспорта на время усиленного карантина.

Напомним, что в Николаеве, который отнесен к "оранжевой" карантинной зоне, ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте.