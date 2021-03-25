У Фінляндії знайшли новий штам коронавірусу [ Редактировать ]
Близько 580 тисяч нових інфікувань коронавірусом виявили у світі минулої доби. Найбільше в Бразилії, США й Індії. Через підвищення кількості хворих Індія зупинила експорт вакцини компанії "Астразенека", щоб щепити власне населення. Також у країні зафіксували новий штам коронавірусу. Він з подвійною мутацією.
Чи спричиняє це швидше поширення вчені ще з'ясовують. Новий штам коронавірусу знайшли і в Фінляндії він подібний до південноафриканського виду.
У всіх уражених ним спостерігаються легкі симптоми захворювання. Загалом у світі від початку пандемії 125 мільйонів інфікованих Ковідом. Померли - два мільйони 756 тисяч людей.
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