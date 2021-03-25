Кабмін хоче виплатити підприємцям із "червоних зон" компенсацію [ Редактировать ]
Підприємцям із "червоних зон" виплатять вісім тисяч гривень компенсації за карантин. Відповідний законопроєкт вніс у Верховну Раду Володимир Зеленський. Гроші виділятимуть і з державного, і з місцевих бюджетів.
Звернутися із заявою про виплату допомоги - слід протягом 30 днів від моменту запровадження локдауну. Зробити це можна буде, зокрема, через додаток "Дія".
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Буде запроваджено грошові виплати та підтримку по аналогії з тією, яку люди отримували взимку. Зокрема розроблено комплекс заходів по підтримці людей та бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування.
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