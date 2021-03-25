Гроші виділятимуть і з державного, і з місцевих бюджетів

Підприємцям із "червоних зон" виплатять вісім тисяч гривень компенсації за карантин. Відповідний законопроєкт вніс у Верховну Раду Володимир Зеленський. Гроші виділятимуть і з державного, і з місцевих бюджетів.

Звернутися із заявою про виплату допомоги - слід протягом 30 днів від моменту запровадження локдауну. Зробити це можна буде, зокрема, через додаток "Дія".

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: