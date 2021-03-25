Євросоюз посилив контроль за вивезенням вакцин проти коронавірусу. Перед надсиланням кожної партії сироватки тепер перевірятимуть, чи справді вона нагально потрібна в країні призначення. Ця ініціатива вже спричинила великий переполох у Сполученому Королівстві. Чому - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Це черга до найстарішої Лондонської мечеті. Цього разу не для молитви, а по вакцину. Як і багато інших історичних споруд ця будівля теж стала центром імунізації. Влада робить усе, щоб заохотити до щеплень якомога більше верств населення.

Лора Квінтон, лікарка:

Серед нацменшин завжди було більше скептицизму щодо вакцинації. Але ситуація покращується. Бо кожна вакцинована тут людина розповідає про це двом-трьом знайомим і таким чином ми боремося із ваганням та недовірою.

Проте днями темп щеплень у Сполученому королівстві сповільнився. І далі буде ще гірше. Наразі використовують усі залишки сироваток. А наступні партії наразі під питанням. 5 мільйонів доз, які виготовили для Британії в Індії там так і залишаться для домашнього вжитку. А Євросоюз теж погрожує заблокувати експорт вакцини до Лондона.

Валдіс Домбровскіс, віцепрезидент Єврокомісії з питань економіки:

Лише за останній час близько 10 мільйонів доз були експортовані з ЄС до Великої Британії і нуль доз були експортовані з Великої Британії до ЄС. Тож якщо ми говоримо про взаємність, солідарність та глобальну відповідальність, то зрозуміло, що нам треба перевірити ці аспекти взаємності та пропорційності

Брюссель збирається перевіряти кожну партію препаратів на експорт. Враховуватимуть епідемічну ситуацію та показники вакцинації в країні призначення. І Британія перший претендент на блокування. Адже епідемія в країні йде на спад, а принаймні одну дозу сироватки тут отримали вже понад половина дорослих. А всіх збираються щепити вже до кінця липня. Та цього не станеться, якщо ЄС блокуватиме надходження нових постач.

Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми боремося з тією самою пандемією на всьому європейському континенті та по всьому світу. І вакцини це міжнародна операція. Вони виготовляються завдяки співпраці найкращих міжнародних науковців. І в цій країні ми не віримо у жодні блокади. Ми ніколи не будемо брати участі в такому.

Остаточне рішення про блокування експорту вакцин мають ухвалити лідери країн ЄС на завтрашньому саміті. І схоже, що ситуація в Європі настільки критична, що сироватку справді перехоплюватимуть "під носом" в інших країн. Брюссель вважає, що має на це абсолютне право, бо "АстраЗенека" не виконала своїх зобов'язань. І виробляє вакцини для інших країн, тоді коли мала б постачати дози до ЄС.