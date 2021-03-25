Чернигов ужесточает карантин [ Редактировать ]
В Чернигове планируют ввести усиленные карантинные ограничения с пятницы. Сегодня будет заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности. Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко, передает пресс-служба городского совета.
Заседание состоится ориентировочно в 15 или 16 часов дня, отметил городской глава.
"Предлагаю определиться с ограничительными мерами, которые я предлагаю ввести не с понедельника, а с пятницы, с завтрашнего дня. В связи с чрезвычайно серьезным приростом количества заболевших, которые находятся в наших больницах - их уже более 230", - заявил он.
Атрошенко ранее говорил, если будет 230 госпитализированных больных с подтвержденным диагнозом, в городе будут ужесточать карантин.
"Скажем так: крайняя цифра, когда мы однозначно будем вводить более жесткие ограничения - это 270 госпитализированных больных с подтвержденным диагнозом", - заявил он.
Ранее мы писали, что локдаун в Киеве могут отменить и раньше.
по теме
Председатель Верховной Рады и член партии "Слуга народа" Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине
Кабинет министров Украины внес изменения в постановление об ограничениях, которых следует придерживаться в "красной" зоне
В Украине может быть снова введен общенациональный жесткий карантин
В Украине расширили "красную" зону карантина, добавив Львовскую область
Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавируса