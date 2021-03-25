В Чернигове планируют ввести усиленные карантинные ограничения с пятницы. Сегодня будет заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности. Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко, передает пресс-служба городского совета.

Заседание состоится ориентировочно в 15 или 16 часов дня, отметил городской глава.

"Предлагаю определиться с ограничительными мерами, которые я предлагаю ввести не с понедельника, а с пятницы, с завтрашнего дня. В связи с чрезвычайно серьезным приростом количества заболевших, которые находятся в наших больницах - их уже более 230", - заявил он.

Атрошенко ранее говорил, если будет 230 госпитализированных больных с подтвержденным диагнозом, в городе будут ужесточать карантин.

"Скажем так: крайняя цифра, когда мы однозначно будем вводить более жесткие ограничения - это 270 госпитализированных больных с подтвержденным диагнозом", - заявил он.

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