С субботы, 27 марта, в Николаевской области в связи с высокими показателями заболеваемости коронавирусом вводят карантинные ограничения "красной" зоны. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Такое решение было принято комиссией по ТЭБ и ЧС.

22 марта Кабинет министров Украины позволил местным властям самостоятельно решать, ограничивать ли работу общественного транспорта на время усиленного карантина.

Напомним, что в Николаеве, который отнесен к "оранжевой" карантинной зоне, ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте.

Ранее мы писали, что локдаун в Киеве могут отменить и раньше.

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