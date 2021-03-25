С 27 марта Николаевская область попадет в "красную" зону [ Редактировать ]
С субботы, 27 марта, в Николаевской области в связи с высокими показателями заболеваемости коронавирусом вводят карантинные ограничения "красной" зоны. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Такое решение было принято комиссией по ТЭБ и ЧС.
22 марта Кабинет министров Украины позволил местным властям самостоятельно решать, ограничивать ли работу общественного транспорта на время усиленного карантина.
Напомним, что в Николаеве, который отнесен к "оранжевой" карантинной зоне, ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте.
Ранее мы писали, что локдаун в Киеве могут отменить и раньше.
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