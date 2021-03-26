Игрок до сих пор не сумел закрепиться в основной команде/ фото: 24tv.ua

Защитник столичного футбольного клуба "Динамо" датчанин Миккель Дуелунд переболел коронавирусной инфекцией во второй раз. Таким образом, игрок нес сможет помочь команде в нескольких последующих поединках.

Не так давно Дуелнд остался в Киеве, когда команда поехала на поединок с луганской "Зарей", так как якобы поконфликтовал с тренером команды Мирчей Луческу перед посадкой на самолет в аэропорту. После этого через несколько дней у защитника "бело-синих" подтвердили COVID-19.

Я оставался на карантине последние 14 дней без возможности тренироваться. Я не такой больной, как в прошлый раз, поэтому болезнь не так повлияет на мою форму, но я потеряю несколько недель футбола.

Известно, что Миккель Дуелунд перешел в киевское "Динамо" летом 2018 года, но до сих пор не сумел закрепиться в основной команде в связи с частыми травмами и болезнями.

Ранее мы писали, что Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с "Вест Хэмом" после коронавируса. Форвард инфицировался коронавирусом перед матчем Лиги наций против Германии.

Кроме того, игрок столичного футбольного клуба "Динамо" Георгий Цитаишвили, который в настоящее время защищает цвета полтавской "Ворсклы", перенес хирургическое вмешательство на левой ноге. Травму в виде перелома ноги полузащитник получил во время поединка.

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