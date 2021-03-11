Пока точно неизвестно, когда Цитаишвили сможет полностью восстановиться и вернуться к тренировкам/ фото: dynamo.kiev.ua

Игрок столичного футбольного клуба "Динамо" Георгий Цитаишвили, который в настоящее время защищает цвета полтавской "Ворсклы", перенес хирургическое вмешательство на левой ноге.

Травму в виде перелома ноги полузащитник получил во время поединка 17-го тура Украинской премьер-лиги против "Мариуполя". Фотографию ноги, окутанной в гипс, футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

Отмечается, что пока точно неизвестно, когда Цитаишвили сможет полностью восстановиться и вернуться к тренировкам с основным составом полтавчан. Однако называются предварительный срок в 2 месяца. Так, "Ворскла" будет вынуждена доигрывать сезон без футболиста, так как он заканчивается в середине мая. Известно, что в составе полтавчан Цитаишвили успел провести 4 матча.

Цитаишвили выложил фотографию ноги после операции/ фото: Instagram

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Кроме того, в 11-м туре чемпионата Англии "Эвертон" полузащитник Андре Гомеш на 77-й минуте страшную травму. Португалец совершал скоростной проход с мячом, но его жестким подкатом остановил Сон Хын Мин, который сразу получил красную карточку.

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