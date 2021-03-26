Несмотря на вакцинацию новая разновидность коронавируса будет все еще распространяться/ фото: УНИАН

Министр здравоохранения Украины считает, что в связи с распространением "британского" штамма коронавирусной инфекции в стране наступит тяжелый период. Об этом глава Минздрава сообщил в эфире одного из телеканалов.

По его словам, "британская" разновидность COVID-19 была лабораторно подтверждена почти во всех регионах страны. Эта мутация вызывает сложное течение болезни у инфицированных.

Британский штамм поражает разные органы, не только дыхательную систему — это и почки и центральная нервная система и печень. Изменена клиническая картина.

Отмечается, что несмотря на вакцинацию новая разновидность коронавируса будет все-еще распространяться на территории Украины, поэтому в стране пока не стоит ожидать ослабления эпидемии. Также Степанов добавил, что благодаря четким действиям, руководству Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской области удалось стабилизировать сложную эпидситуацию.

Читайте также, в Украине за минувшие сутки, 23 марта, зафиксировано 18 132 новых случаев коронавируса. Что стало новым рекордом по заболеваемости с начала года. Таким образом, за минувшие сутки летальных случаев - 326, а выздоровели - 7 138 человек.

Кроме того, "британский" штамм коронавируса нашли в 125 странах мира. В ВОЗ отметили продолжение тенденции к росту прироста новых случаев коронавируса уже четвертую неделю подряд.

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