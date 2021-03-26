Київський суд обиратиме запобіжний захід Євгенові Шевченку [ Редактировать ]
Сьогодні суд продовжить обирати запобіжний захід Євгенові Шевченку. Це позаштатний радник НАБУ, якого СБУ підозрює у причетності до створення воєнізованого збройного формування. Напередодні суд узяв під домашній арешт трьох інших фігурантів цієї справи.
Нагадаю, в середу Служба безпеки України повідомила, що накрила протиправну діяльність так званої приватної військової компанії. За версією слідства, її організував колишній народний депутат Семен Семенченко, а Шевченко нібито допомагав із фінансуванням.
Прокурори проситимуть суд узяти Шевченка під варту, а також дати дозвіл на затримання екснардепа Семенченка.
Олег Головаш, начальник управління СБУ в Києві:
Семен Семенченко, користуючись підтримкою Євгена Шевченка, зареєстрував на території однієї із іноземних держав приватну військову компанію. І саме підготовка наших громадян України - чоловіків, відбувалася саме в напрямку подальшого їх працевлаштування їх закордон.
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