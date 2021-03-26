Сьогодні суд продовжить обирати запобіжний захід Євгенові Шевченку. Це позаштатний радник НАБУ, якого СБУ підозрює у причетності до створення воєнізованого збройного формування. Напередодні суд узяв під домашній арешт трьох інших фігурантів цієї справи.

Нагадаю, в середу Служба безпеки України повідомила, що накрила протиправну діяльність так званої приватної військової компанії. За версією слідства, її організував колишній народний депутат Семен Семенченко, а Шевченко нібито допомагав із фінансуванням.

Прокурори проситимуть суд узяти Шевченка під варту, а також дати дозвіл на затримання екснардепа Семенченка.

Олег Головаш, начальник управління СБУ в Києві: