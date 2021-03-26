В пятницу, 26 марта в результате вражеских обстрелов на Донбассе погибли четверо бойцов ВСУ. Украинская сторона девять раз пыталась остановить обстрел возле Шумов Донецкой области. Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире одного из телекнаалов.

По его словам, действия боевиков являются "провокацией в чистом виде".

Провокация в чистом виде, судя по тому, что там произошло, потому что, по предварительным данным, наша сторона СЦКК девять раз пыталась остановить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, но россияне не прекратили огонь, несмотря на полученную информацию о том, что погибли наши военные.

Напомним, боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Шумы возле оккупированной Горловки. Огонь велся из минометов и других вооружений, в результате погибли четверо бойцов, еще двое ранены.

Ранее сообщалось, что Украина вышла из политической погруппы ТКГ по Донбассу из-за участия в переговорах пропагандистки боевиков Майи Пироговой.

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