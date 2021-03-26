І приблизно за два тижні українців вакцинуватимуть не лише індійським Ковішилдом, а ще й китайським Коронаваком. Напередодні до нас привезли 215 тисяч доз цієї сироватки. Яка ефективність препарату? І кого насамперед щеплюватимуть? розкаже Юлія Жешко.

"Бориспіль" знову зустрічає вакцину. Цього разу китайську. Першу партію сироватки "Coronavac" виробництва компанії Sinovac Biotech - доставили в Україну вчора ввечері.

Щоправда, тільки 215 тисяч доз. Аби попередити виникнення зайвих запитань, у МОЗ відповіли на випередження - препарат пройшов усі етапи клінічних досліджень. Але вакцину ще мають схвалити в українській лабораторії.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:

Вони надали відповідний документ. Розглянулися на нашій групі НТГІ. Нашими фахівцями, щодо всіх клінічних випробувань в інших країнах світу. І група НТГІ рекомендувала для використання цю вакцину. Ефективність перевищує 70%.

Вони повинні пройти ще згідно нашого законодавства лабораторний контроль. Ми його проведемо швидко. Його проведе наша Держлікслужба. Думаю, це буде швидко.

Припускають, що клінічні дослідження триватимуть не більше ніж десять днів. Після цього Україна доповнить список держав, де щеплюють "Coronavac". А він уже чималий: Китай, Бразилія, Мексика, Чилі, Туреччина, Індонезія і Таїланд. Та й на відміну від індійського "Ковішилду", китайська вакцина - більш мобільна. Кожна доза зберігається окремо.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

Хотів би зазначити, що ця вакцина однодозна. Порівняно з тією, що ми використовуємо зараз - десятидозну. Пріоритет на маломобільну категорію людей, похилого віку. Щоб мобільні бригади проїжджали по місцях проживання цих людей. І вакцинували цією вакциною людей цих і їхніх опікунів.

Наразі в Міністерстві охорони здоров'я нарахували 40 тисяч громадян, які підпадають під таку категорію. Це малозабезпечені й обмежені в русі пенсіонери. У профільному міністерстві наголошують - вікових протипоказань до вакцинації немає.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:

Всі без виключення. Там немає застережень вікових або інших. Так само як і у інших вакцин.

Тепер окрім другої партії сироватки "Coronavac", Україна чекає на вакцину американського виробництва - Pfizer. У профільному міністерстві раніше анонсували, що в рамках ініціативи "Ковакс" її поставлять в Україну до кінця березня.