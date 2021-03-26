Гра кольорів чи гра з кольорами? Скільки зараз в Україні червоних зон - порахувати важко! Напередодні в МОЗ нарахували їх одинадцять. Та один регіон виявився хамелеоном! Черкащина червоніти не захотіла і залишилася помаранчевою.

Чому так сталося? І що відбувається в області? Розкаже наш черкаський кореспондент Станіслав Кухарчук.

Цю коробку з препаратом "Ковішилд" у маніпуляційній Черкаської районної лікарні зберігали для другої хвилі імунізації. Вона почалася ще 22 березня. Перші в черзі на щеплення - медики, соцпрацівники та пенсіонери. Пан Михайло перед вакцинацією не хвилюється і навіть жартує.

Чоловікові 62 - він у групі ризику, щепитися вирішив без вагань. Заявку на вакцинацію подав ще тиждень тому.

Михайло Педан, пацієнт:

Я записався зразу у сімейного лікаря, а потом вчора, позавчора подзвонили сказали, що на сьогодні - а чого бояться.

Від початку другої хвилі імунізації в районній лікарні вже встигли щепити понад сотню охочих, і їхні колеги з інших медзакладів області теж не пасуть задніх. Хоча на рівень захворюваності темпи вакцинації поки що не вплинули - область ледве не потрапила до червоної зони.

За останню добу Черкащина, немов хамелеон, вже двічі змінювала свій колір. Ще вчора МОЗ рекомендував введення в області червоної зони, а вже сьогодні зранку вона знову помаранчева

Цієї доби Черкащина побила власний сумний рекорд - 704 нових інфікувань та 10 померлих за добу.

Людмила Кравченко, в. о. директора Черкаського обласного лабораторного центру:

За сім днів протестовано майже шість тисяч жителів області, з них у 3036 випадках виявлено інфікування. Найбільші показники захворювання спостерігаються у місті Черкаси, Смілі, місті Умань.

Та режим, хоч і помаранчевої зони, в самих Черкасах навіть не відчувається. Якщо заклади харчування та магазини хоч якось дотримуються карантинних вимог, то в громадському транспорті цілковита анархія.

Пані Тетяна із чоловіком громадським транспортом користуються щодня. Кажуть, через натовп у маршрутки не протиснешся, тому чекають тролейбуса.

Тетяна та Володимир Понамаренки, жителі Черкас:

Там нема де другий раз навіть стать, особено вранці, вранці дуже багато.

Упорядкувати роботу транспорту, а на вихідні обмежити діяльність хоча б нічних закладів - закликала владу на місцях обласна адміністрація. Адже область за пів кроку до червоної зони.

Олександр Скічко, голова Черкаської обласної державної адміністрації:

Ми надали свої рекомендації органам місцевого самоврядування в тому числі і місту Черкаси з приводу того, які додаткові обмеження можуть бути введені. На даний момент розуміння викликає те, що потрібно вводити додаткові обмеження.

Міський голова Черкас своєю чергою закликав містян дотримуватись карантинних обмежень.

Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас:

Носити маски, щоб не було скупчення в громадському транспорті і максимально залишатися на вихідні залишатися гуляти на свіжому повітрі. Значить з понеділка наші діти підуть до школи у звичайному режимі.

А от питання запровадження додаткових обмежень очільник міста - відклав до понеділка.