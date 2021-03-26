Лише цієї доби - в столиці понад тисяча нових інфікувань

Хочете проїхатись у тролейбусі чи маршрутці - краще... залишайтеся вдома. Таке киянам радить мер Віталій Кличко. Він розповів про міську аномалію. Мовляв, попри локдаун наземний транспорт у Києві досі переповнений.

А це одна з головних причин сплеску заражень. Лише цієї доби - в столиці понад тисяча нових інфікувань. 37 людей померли.

Віталій Кличко, міський голова Києва: