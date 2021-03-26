Віталій Кличко закликав киян відмовитись від громадського транспорту [ Редактировать ]
Хочете проїхатись у тролейбусі чи маршрутці - краще... залишайтеся вдома. Таке киянам радить мер Віталій Кличко. Він розповів про міську аномалію. Мовляв, попри локдаун наземний транспорт у Києві досі переповнений.
А це одна з головних причин сплеску заражень. Лише цієї доби - в столиці понад тисяча нових інфікувань. 37 людей померли.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Залишайтеся, будь ласка, вдома. Не користуйтеся громадським транспортом. Дайте можливість доїхати на роботу тим киянам, які забезпечують діяльність критично-важливих сфер міста. Бо виходить, що у нас локдаун. Зачинені заклади, установи, а люди штурмують транспорт. Куди вони всі їдуть? Питання.
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