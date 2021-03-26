Лідери Китаю та Росії автократи, але головне внутрішні проблеми. Джо Байден дав першу пресконференцію на посаді президента.

Як вакцинуватиме американців, кого вважає загрозою і що робитиме з навалою мігрантів на кордоні? Відповіді - в сюжеті Володимира Кулакова.

Перша офіційна пресконференція американського президента Джо Байдена відбулася на 65-й день із моменту його інавгурації. Цей період став найдовшим за останні 100 років, бо зазвичай зустріч президентів США з журналістами відбувалася між 20-тим і 40-вим днем президентства. Привітавшись із представниками ЗМІ, свою промову Байден присвятив пандемії.

Джо Байден, президент США:

На початку свого президентства я заявив, що за перші сто днів моєї каденції ми зробимо щеплення сто мільйонів разів. Ми впоралися раніше - за п'ятдесят вісім днів. Тому до завершення стоденного періоду я ставлю нову мету - зробити двісті мільйонів щеплень проти COVID-19. Вірю, що ми впораємося.

Після промови відповіді на запитання журналістів. І одне з перших - що робити з нелегалами. До слова, з початку президентства Джо Байдена щомісяця сто тисяч мігрантів перетинають американський кордон. Байден закликав мігрантів не приїжджати до країни, поки це питання не врегулюють на законодавчому рівні. Окрім цього, президент США пообіцяв посилити контроль на кордоні з Мексикою та забезпечити умови щодо тимчасового перебування мігрантів.

Це - масштабна проблема вже протягом тривалого часу. Після політики Дональда Трампа щодо питання мігрантів ми працюємо над розробкою й відновленням системи, яка зможе вирішити цю проблему.

Згадав Байден і про так званий "План порятунку Америки". Після ухвалення документа - фінансова допомога в розмірі 1400 доларів на людину вже надійшла на рахунки ста мільйонам американців. У міжнародних відносинах президент США згадав протистояння з Китаєм. Говорив і про Росію, а ще - про північнокорейські випробування ракет.

Джо Байден, президент США:

Якщо та сторона обере шлях ескалації - ми відповімо. І я готовий до певної дипломатії, однак у підсумку вона має призвести до денуклеаризації КНДР.

І вже на першій пресконференції Джо Байден озвучив свої плани на наступні вибори. Зокрема, чи балотуватиметься ще раз.

Джо Байден, президент США:

Моя відповідь - так. Я планую переобиратися. Я сподіваюся на це.

Серед інших актуальних для американців питань - плани президента щодо посилення контролю над вогнепальною зброєю на тлі нещодавніх інцидентів із масовою стріляниною. Цю проблему Джо Байден назвав "питанням часу".