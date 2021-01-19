Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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"Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судьи Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.

Тупицкому инкриминируют совершение уголовных правонарушений против правосудия.

Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

В ГБР также заявили, что Тупицкий после сообщения о подозрении имитирует ее неполучение, посещая рабочее место.

Напомним, 28 декабря Офис генерального прокурора направил Тупицкому уведомление о подозрении в совершении преступления. По мнению прокуратуры, глава КСУ пытался повлиять на свидетеля, чтобы он отказался от показаний.

Ранее сообщалось, что КСУ остро отреагировал на отстранение Тупицкого. В заявлении говорится, что президент не имеет права отстранить от должности судью КСУ. Также в пресс-службе заявили, что Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи Конституционного суда.

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