ГБР открыло на Тупицкого дело о самоуправстве [ Редактировать ]
Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении главы Конституционного суда Александа Тупицкого. Дело возбудили по факту совершения самоуправства главой КСУ. Об этом сообщается в материалах Киевского апелляционного суда.
Согласно им, 12 января Главное следственное управление ГБР начало уголовное производство по ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
В рамках дела исследуются обстоятельства созыва собрания судей КСУ 5 января для рассмотрения ситуации с отстранением Тупицкого от должности. Решение об отстранении принял президент Владимир Зеленский.
Следователи ГБР, в частности, выясняют, кто и как готовил заявление собрания судей КСУ по данной ситуации. Кроме того, суд дал правоохранителям доступ к внутренней документации суда, в том числе к протоколам и стенограммам заседаний.
КСУ решил обжаловать это в Апелляционном суде, но безуспешно. Коллегия Киевского апелляционного суда отказалась рассматривать эту жалобу.
Ранее сообщалось, что КСУ остро отреагировал на отстранение Тупицкого. В заявлении говорится, что президент не имеет права отстранить от должности судью КСУ. Также в пресс-службе заявили, что Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи Конституционного суда.
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