Россия предприняла необходимые меры, призванные "обеспечить безопасность" в Арктике. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов, сообщает ТАСС.

По словам Корчунова, меры были предприняты российской стороной из-за якобы возрастающего внимания стран-членов НАТО к данному региону.

"Возрастающее же внимание НАТО и его стран-членов к Арктическому региону обозначалось и ранее, в связи с чем и предпринимались соответствующие меры упреждающего оборонительного характера, в том числе и с целью обеспечения безопасности судоходства в акватории Северного морского пути", - сказал он.

Корчунов также отметил, что безопасность в Арктике надежно гарантирует Северный флот Российской Федерации, добавив, что сегодняшнее развитие обстановки "подтвердило правильность принятых решений".

Ранее сообщалось, что генсек НАТО обвинил Россию в агрессивном поведении и репрессиях.

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