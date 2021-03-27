Россия усилила активность в Арктике из-за НАТО [ Редактировать ]
Россия предприняла необходимые меры, призванные "обеспечить безопасность" в Арктике. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов, сообщает ТАСС.
По словам Корчунова, меры были предприняты российской стороной из-за якобы возрастающего внимания стран-членов НАТО к данному региону.
"Возрастающее же внимание НАТО и его стран-членов к Арктическому региону обозначалось и ранее, в связи с чем и предпринимались соответствующие меры упреждающего оборонительного характера, в том числе и с целью обеспечения безопасности судоходства в акватории Северного морского пути", - сказал он.
Корчунов также отметил, что безопасность в Арктике надежно гарантирует Северный флот Российской Федерации, добавив, что сегодняшнее развитие обстановки "подтвердило правильность принятых решений".
Ранее сообщалось, что генсек НАТО обвинил Россию в агрессивном поведении и репрессиях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Росія залишається воєнним противником України, що чинить збройну агресію проти держави, тимчасово окупував територію Криму та Донецької і Луганської областей
Болгарський суд залишив під вартою п'ятьох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Серед затриманих заступник начальника дирекції з бюджету міністерства оборони Пьотр Петров
На саммите будет рассматриваться вопрос будущих взаимоотношений между ЕС и Российской Федерацией
В ведомстве отметили, что указ не имеет правовых последствий для Украины
В оккупированном Крыму вступил в силу соответствующий указ