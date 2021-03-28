За крок до жорсткого карантину. У МОЗі пригрозили загальнонаціональним локдауном, якщо більшість областей почервоніють. І вчора це - сталося! У суботу зранку до списку додали Рівненську та Чернігівську області.

І червоними в Україні стали більшість регіонів - 13 із 24. Але за кілька годин статистику - "перефарбували". Області, що перейшли карантинний рубікон, знову повернули до помаранчевої зони. Туди ж записали й Черкащину. Тож зараз в ковідній палітрі - 9 червоних областей та Київ. Єдина жовта - Херсонщина. І решта регіонів - оранжеві.

Хоча ковідна статистика цього тижня була рекордною. Від 15 до 19 тисяч нових інфікованих щодоби. І навіть вакцинація не стала рятівним щитом. За місяць у нас щепили не повних 200 тисяч людей. Це десь пів процента від усього населення країни.

І навіть той вакцинний мізер не обійшовся без скандалів. За один тиждень в Україні померли двоє людей, яким напередодні вкололи індійську сироватку. А сама Індія влаштувала ковідний демарш: припинила експортувати вакцину.

Чи втримається на плаву ковішилдний Титанік після плавання Україною? І наскільки безпечний китайський "Коронавак", який вже привезли в Україну? Інна Томіна - розповість.

В Україну прибув китайський "Коронавак".

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

Вакцина буде проходити лабораторний контроль, оскільки вона закуплена державними, а не міжнародними організаціями.

Привезли 215 тисяч доз, хоча замовлення було в рази більшим. Та виробник через ажіотаж не встигає. Другу партію обіцяють на півтора мільйона доз і вже у квітні. А поки наші лабораторії перевіряють сироватку, МОЗ визначає, кому її колотимуть.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

Пріоритет на маломобільну категорію людей, похилого віку. Щоб мобільні бригади проїжджали по місцях проживання цих людей. І вакцинували цією вакциною людей цих і їхніх опікунів.

Але що ж буде у шприці? Чи безпечний "Коронавак"? І головне - чи дієвий? Бо до китайської компанії "Сіновак" були запитання. Приміром, у Бразилії заявили про ефективність сироватки на рівні п'ятдесяти відсотків. Водночас у Туреччині на малоефективність не скаржаться.

Тетяна Печаєва, гендиректорка компанії "Лекхім" (постачальника вакцини CoronaVac):

Ни у одного на сегодняшний день производителя нет конкретных данных по эфективности, потому что, еще ни одно клиническое испытание не достигло той последней стадии. Мы основываемся на последних клинических в Турции, где вакцинировалось более 12 млн человек этой вакциной, ефективность показывает на уровне 83, 5 процента.

А за умовами нашого контракту, препарат має бути ефективним щонайменше на 70 процентів.

Наталія Виноград, завідувачка кафедри епідеміології, професорка:

"Короновак", інактивована вакцина дуже знаного хорошого виробника, зрозуміла нам за механізмом дії. На сьогоднішній день її використовують 14 країни світу.

І поки що гучних скандалів щодо побічних реакцій із "Коронаваком" не було. На відміну від "АстраЗенеки". Через підозру в тому, що вона може спричиняти тромбоемболію, вакцинацію цим препаратом у Європі на тимчасово припиняли.

Наталія Виноград, завідувачка кафедри епідеміології, професорка:

Дуже важливий момент сьогодні з'ясовуються причини, чому виникли ці тромбози і у великій спосіб пов'язано безпосередньо з технікою уведення. Якщо є така конкуренція і там стоять великі гроші, що хочеш розкрутять, в який хочеш спосіб аби скомпрометувати.

Та зрештою, після перевірки, вакцину реабілітували. В Україні ж складних побічних реакцій на "Ковішилд" від "АстраЗенеки" - не було. Та цього тижня сталися дві смерті вакцинованих людей.

***

Перший випадок на Одещині. У військовому містечку в Чорноморському. Жінка поверталася з роботи і раптово знепритомніла.

Ганна Фаюк, жителька селища Чорноморське:

Смотрим: делают искусственное дыхание и потом буквально встали эти медики, говорят: женщина умерла.

За два дні до цього сорокатрирічна військова отримала першу дозу "Ковішилда".

Марія Мазур, жителька селища Чорноморське:

Говорят, ей целый день было плохо, ночью было плохо, на работу пошла, плохо и вот там возле “Ромашки” упала!

У військовій частині, де служила жінка, кажуть: вона була гіпертоніком. А після розтину назвали офіційну причину смерті - гостра серцево-судинна недостатність.

Андрій Волянський, доктор медичних наук, лікар-імунолог:

На сегодня мы не можем судить это смерть связаная с вакцинацией или нет.

***

Гострий інсульт - причина смерті провізора в Чернівцях. Шістдесятирічний чоловік працював ось у цій аптеці. 15 березня його вакцинували "Ковішилдом", а вже наступного дня забрали до лікарні.

Володимир Кіршенблат, медичний директор Міської клінічної лікарні № 3:

Ми його моментально підняли у відділення інтенсивної терапії, де він знаходився весь час до моменту своєї смерті.

У пацієнта були порушення свідомості, паралізувало одну сторону. До того ж, він мав важкі супутні захворювання.

Володимир Кіршенблат, медичний директор Міської клінічної лікарні № 3:

Це і ожиріння важкого ступеня, це і гіпертонічна хвороба третього ступеня, ішемічна хвороба серця.

Але протипоказань до вакцинації в чоловіка не було.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА:

Ця людина вакцинувалася з флакона, з якого вакцинувалося ще дев'ять осіб. Тих дев'ять осіб почувають себе нормально, без жодних побічних явищ і так далі. Саме щеплення ця людина перенесла задовільно і не було ніяких скарг.

А пізніше в лабораторному центрі повідомили, що в чоловіка був COVID-19. І заразився він, найімовірніше, ще до вакцинації. Чи є зв'язок між щепленням та смертями має встановити експертиза.

Та в МОЗ переконані: жодного причинно-наслідкового зв'язку - нема.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

У нас не було смертей від вакцин в регіоні. Не двох, не одної, не було. У нас були зафіксовані смерті людей, які до того вакцинувалися. Є різні хвороби і інколи люди помирають.

Андрій Волянський, доктор медичних наук, лікар-імунолог:

Это 2 случая на миллион доз. То есть, на самом деле, это очень немного и в условиях, когда вакцина защищает жизни людей.

Тож імунізацію "Ковішилдом" не зупинятимуть. Але чи буде в Україні індійська вакцина - питання відкрите! Бо Індія експорт сироватки припинила. Та ми закупили пів мільйона доз, тож на другий укол усім, уже вакцинованим, препарату має вистачити.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

Друге щеплення, ми очікуємо, що воно буде в 20 числах травня.

Якщо ви зробили щеплення - стежте за симптомами. Коли є задишка, біль у грудях, набряки чи сильний головний біль, який довго не минає - терміново до лікаря. І до речі, імунізація не є стовідсотковою гарантією від інфікування. Чимало щеплених таки захворіли на коронавірус. Та це є гарантією від реанімації і тяжкого перебігу COVID-19.