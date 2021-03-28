Трагічна п'ятниця на східному фронті. Ворожі снайпери розстріляли чотирьох українських саперів, які розміновували одну з ділянок біля селища Шуми. Ще двох наших солдатів - поранили. При чому бойовики гатили по позиціях оборонців із такою силою, що армійці кілька годин не могли забрати тіла загиблих.

Ворог повністю ігнорував усі заклики ОБСЄ припинити вогонь. На такий убивчий цинізм негайно відреагував президент. Володимир Зеленський терміново відрядив на передову начальника Генштабу. Доручив екстренно зібратися тристоронній контактній групі.

І заявив, що особисто обговорить ескалацію на фронті з усіма лідерами Нормандської четвірки. Адже, цитую: "не можна допустити, щоб процес мирного врегулювання було відкинуто на 100 кроків назад".