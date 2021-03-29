Наклеп від Бігус.Інфо. Апеляційний суд Києва зобов'язав журналістів програми "Наші гроші" спростувати інформацію, поширену в сюжеті про колишнього першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

В одному з випусків медійники начебто викрили експосадовця та його родичів на російському громадянстві, бізнесі в окупованому Криму та багатомільйонному майні. Але підтвердження цій інформації суд не знайшов. Тоді на підставі даних журналістів про нібито незаконні дії Семочка проти нього розпочали кримінальні провадження.

Згодом їх закрили через "відсутність події злочину", а сам експосадовець подав на медійників до суду, який виграв. Оскаржити рішення першої інстанції про наклеп журналісти не змогли. Тож тепер редакція має тиждень, аби публічно спростувати поширену інформацію.

Катерина Смірнова, адвокат: