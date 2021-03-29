Суд Києва зобов'язав журналістів спростувати інформацію про Сергія Семочка [ Редактировать ]
Наклеп від Бігус.Інфо. Апеляційний суд Києва зобов'язав журналістів програми "Наші гроші" спростувати інформацію, поширену в сюжеті про колишнього першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
В одному з випусків медійники начебто викрили експосадовця та його родичів на російському громадянстві, бізнесі в окупованому Криму та багатомільйонному майні. Але підтвердження цій інформації суд не знайшов. Тоді на підставі даних журналістів про нібито незаконні дії Семочка проти нього розпочали кримінальні провадження.
Згодом їх закрили через "відсутність події злочину", а сам експосадовець подав на медійників до суду, який виграв. Оскаржити рішення першої інстанції про наклеп журналісти не змогли. Тож тепер редакція має тиждень, аби публічно спростувати поширену інформацію.
Катерина Смірнова, адвокат:
Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким встановлено, що журналістами було поширено недостовірну, негативну інформацію про Сергія Семочка, яка завдала шкоди його особистим немайновим правам. Тож чекаємо від журналістів спростування неправдивої інформації, яке, доречі, повинно відбутися не пізніше 10 днів із дня набрання судовим рішенням законної сили.
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