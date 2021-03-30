"Укрзалізниця" відновила сполучення між Запоріжжям та Дніпром [ Редактировать ]
Рух потягів між Запоріжжям та Дніпром відновили, - про це повідомили в "Укрзалізниці". Водночас там попередили, що на сімох рейсах можливі затримки. За прогнозами, вони складатимуть годину-дві, проте можуть змінюватись, зазначили у компанії.
Нагадаємо, напередодні зійшов з рейок пасажирський потяг "Інтерсіті" "Київ-Запоріжжя". Серед пасажирів минулося без серйозних травмувань.
За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження.
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