Рух потягів між Запоріжжям та Дніпром відновили, - про це повідомили в "Укрзалізниці". Водночас там попередили, що на сімох рейсах можливі затримки. За прогнозами, вони складатимуть годину-дві, проте можуть змінюватись, зазначили у компанії.

Нагадаємо, напередодні зійшов з рейок пасажирський потяг "Інтерсіті" "Київ-Запоріжжя". Серед пасажирів минулося без серйозних травмувань.

За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження.