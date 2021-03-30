Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 65,10 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,18%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 61,71 доллара за баррель, прибавив 0,24%.

Цены на нефть выросли во вторник, поскольку судоходство через Суэцкий канал возобновилось после нескольких дней простоя, и внимание переключилось на встречу ОПЕК+ на этой неделе, на которой может обсуждаться продление ограничений поставок на фоне новых локдаунов из-за пандемии коронавируса.

Ранее цены на нефть "упали" из-за угрозы третьей волны COVID-19.