Парламент України розблокував велику приватизацію [ Редактировать ]
А ще сьогодні парламент розблокував велику приватизацію. Відповідний законопроєкт скасовує заборону на проведення аукціонів з великої приватизації, яка була встановлена у минулому році у зв'язку з пандемією коронавірусу.
У поточному році Фонд державного майна планує отримати від приватизації 12 млрд грн.
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