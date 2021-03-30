А ще сьогодні парламент розблокував велику приватизацію. Відповідний законопроєкт скасовує заборону на проведення аукціонів з великої приватизації, яка була встановлена у минулому році у зв'язку з пандемією коронавірусу.

У поточному році Фонд державного майна планує отримати від приватизації 12 млрд грн.