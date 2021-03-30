"Будто голая": Седокова шокировала откровенным снимком [ Редактировать ]
Известная артистка Анна Седокова поразила поклонников новым снимком, который она опубликовала на своей странице в Instagram.
В кадре звезда позировала в бежевом боди, из-за чего создается ощущение, будто артистка и вовсе голая.
Отметим, что на фото выигрышно подчеркнуты формы звезды. Узкая талия, объемная грудь и бедра делают фигуру точеной и привлекательной.
Подписчики активно комментируют снимок:
"Какая хорошая у вас фигурка", "Бомба! Секс-бомба", "Зачем так откровенно?!", "Ай! Упругие поплавки", "Будто голая".
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