Известная артистка Анна Седокова поразила поклонников новым снимком, который она опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре звезда позировала в бежевом боди, из-за чего создается ощущение, будто артистка и вовсе голая.

Отметим, что на фото выигрышно подчеркнуты формы звезды. Узкая талия, объемная грудь и бедра делают фигуру точеной и привлекательной.

Подписчики активно комментируют снимок:

"Какая хорошая у вас фигурка", "Бомба! Секс-бомба", "Зачем так откровенно?!", "Ай! Упругие поплавки", "Будто голая".

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