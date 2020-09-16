Певица Анна Седокова рассказала о том, как ее обокрала помощница. Историю помощницы Анастасии артистка написала в Instagram.

Девушка, которая "больше трех лет был ближе, чем сестра", увлеклась онлайн-казино. Она одалживала у всех знакомых. Теперь знаменитость не знает, что ей делать.

Начались недочеты. Там забыла, там не отвечают. Возвратные деньги не приходили. Как-то денег не стало.

По ее словам, девушка сначала попросила какую-то сумму на операцию для мамы, потом, якобы, хозяйка потребовала денег за квартиру наперед.

За эти полгода Настя одолжила деньги у всех наших знакомых и людей, с которыми я как-то пересекалась.

Она добавила, что за ее квартиру помощница не платила с апреля, также она не заплатила за детский садик младшего ребенка Анны.

Седокова посетовала на то, что никто, у кого одалживала деньги девушка, не сказал ей об этом, но все ждут возврата долгов.

"Я не знаю, что мне делать", - написала певица и отметила, что "онлайн-казино - зло".

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